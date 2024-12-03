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Будешь неотразима в этот Новый год: стилист назвала трендовые цвета для празднования

0:38
Общество

До Нового года осталось меньше месяца, уже нужно думать, в чем отмечать этот важный для всех праздник. Стилист Анна Скороходова рассказала, образы в каких оттенках будут самыми трендовыми.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя ёлка

Зелёный цвет отлично подойдет для празднования "волшебной ночи". Эксперт советует присмотреться к лукам разных оттенков. Их можно сочетать с винным, лазурным, алым, белым и чёрным тонами.

"Стоит обратить внимание на одежду из кожи: она может быть классической или же со сборками и декоративными элементами", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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