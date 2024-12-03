НЛО такое и не снилось! Искать палёную водку будут из Космоса

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Производителей палёного алкоголя будут находить с помощью спутников. Это следует из указа Минфина, который уже вступил в силу.

Фото: NASA is licensed under Public Domain Спутники

Теперь надзорные органы при поиске нарушителей, будут следить за колебаниями уровня выброса теплового излучения, наличием дыма и передвижением фур. В этом им поможет дистанционное зондирование Земли из космоса.

Больше всего будут наблюдать за участками с отключенным от источников питания оборудованием и территории, где есть зарегистрированная техника для производства спирта без лицензии, сообщает KP. RU.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.



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