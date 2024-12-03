В Госдуме предложили информировать о схемах мошенничества через Госуслуги

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме депутаты предложили регулярно информировать жителей о новых уловках и схемах мошенников. Об этом стало известно во вторник, 3 декабря.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мошенник

С инициативой выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии "Новые люди", а также депутат Антон Ткачев. Они предлагают внедрить в приложение "Госуслуги" систему, которая будет уведомлять население о всех уловках злоумышленников и давать советы по предотвращению утечки данных.

Они также отметили, что на сегодняшний день мошенники придумывают новые способы обмана добросовестных граждан. Это происходит из-за стремительного развития цифровых технологий и применения искусственного интеллекта.

Политики отмечают, что неосведомленность граждан о современных схемах мошенничества и отсутствие необходимых знаний для распознавания мошеннических действий становятся основными факторами роста числа таких случаев, передает РИА Новости.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



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