Организатора ЛГБТ*-туров обвинили в экстремизме: какое наказание его ждёт?

В Москве обвиняют директора туристической фирмы, который организовывал ЛГБТ*-туры.
Мужчина занимался деятельностью, которая считается экстремистской на территории нашей страны. В квартире директора фирмы провели обыск, пишет РИА Новости.
"Директор туристической фирмы задержан, ему предъявлено обвинение. Во время обыска были обнаружены и изъяты электронные носители информации, указывающие на его причастность к преступлению", — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.
В этом году мужчина, который хотел разбогатеть, создал экстремистское сообщество. Фигурант с единомышленниками проводили поездки, публичные мероприятия и публиковали в интернете фото, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей.
* признано в России экстремистким и зарпещено на территории РФ.
Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике).
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