Организатора ЛГБТ*-туров обвинили в экстремизме: какое наказание его ждёт?

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В Москве обвиняют директора туристической фирмы, который организовывал ЛГБТ*-туры.

Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюрьма

Мужчина занимался деятельностью, которая считается экстремистской на территории нашей страны. В квартире директора фирмы провели обыск, пишет РИА Новости.

"Директор туристической фирмы задержан, ему предъявлено обвинение. Во время обыска были обнаружены и изъяты электронные носители информации, указывающие на его причастность к преступлению", — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

В этом году мужчина, который хотел разбогатеть, создал экстремистское сообщество. Фигурант с единомышленниками проводили поездки, публичные мероприятия и публиковали в интернете фото, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей.

* признано в России экстремистким и зарпещено на территории РФ.

Уточнения

Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике).



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