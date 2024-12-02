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Суперстранно: белочку из пермского наркодиспансера хотят назвать Шампусик

Общество

В Пермском краевом наркодиспансере выбирают имя для белочки в халатике.

Белка
Фото: Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белка

У медучреждения появился талисман. Диспансер теперь представляет белочка. А жители города будут коллективно придумывать ей имя.

"Поделитесь своими идеями в комментариях! Какое имя, по вашему мнению, лучше всего подойдет нашему талисману? Это может быть что-то забавное, оригинальное или даже патриотичное", — написали в соцсетях наркодиспансера.

Белочку собираются назвать одним из вариантов: Орешек, Орешник, Делирия (или ласково Деля), Шампусик, Этилий, Нежданчик, Похмеляша и Наркоделька, пишет properm. ru.

Уточнения

Пермь (МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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