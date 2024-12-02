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В Госдуме предложили запретить курение на ходу

Общество

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по спорту Амир Хамитов от партии "Новые люди" предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести запрет на курение на ходу.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

По его словам, ограничение курения во время прогулок сделает наши города более чистыми и комфортными для жизни. Кроме того, это решение может способствовать уменьшению распространения курения среди молодого поколения. Хамитов уверен, что принятие данной инициативы благоприятно скажется на здоровье россиян и обеспечит чистоту в городах, сообщает РИА Новости.

Заместитель председателя подчеркнул, что одной из важнейших задач для страны является воспитание здорового поколения. Он считает, что привлечение детей к спорту и здоровому образу жизни с ранних лет играет ключевую роль в улучшении здоровья населения.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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