Минздрав разработал резервный механизм обеспечения людей с редкими заболеваниями

Министерство здравоохранения России подготовило новый законопроект, который вводит резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Разноцветные таблетки

Это предостережение касается ситуаций, когда региональные власти сталкиваются с финансированными трудностями и не могут выполнить свои обязательства. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ранее Конституционный суд Российской Федерации постановил, что власти страны должны срочно разработать резервный механизм для обеспечения медикаментами людей с редкими (орфанными) заболеваниями в тех случаях, когда органы управления какого-либо региона не способны должным образом справиться с этой задачей.

По сути, предложенный законопроект создаёт запланированный механизм, который позволит обеспечить пациентов, страдающих редкими болезнями, необходимыми лекарственными средствами, если региональные власти, на которых лежит данная ответственность, не могут её выполнить полностью, в том числе из-за ограничений в бюджетных средствах, передает РИА Новости.

Уточнения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.



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