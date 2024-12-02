Названы наиболее частые причины увольнения россиян

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Треть россиян, а именно 35 процентов, покинули свои прежние рабочие места из-за отказа руководства повысить уровень заработной платы. Еще треть респондентов указала на профессиональное выгорание и стресс как причины своего увольнения.

Фото: Unsplash by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина за лэптопом в офисе

Известно, что в анкетировании приняло участие более 3,5 тысячи человек. Согласно результатам опроса, 34 процента участников сообщили о профессиональном выгорании, стрессе или проблемах со здоровьем. На отсутствие перспектив для карьерного роста указали 24 процента респондентов, как сообщает ТАСС.

Также ранее Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассказала, какие категории работников по законодательству обязаны трудиться менее 40 часов в неделю. К таким относятся, к примеру, сотрудники компаний, работающих в условиях третьей или четвертой степени вредности, а также в опасных условиях труда.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.