Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы
Синоптик рассказал, как изменится погода в Москве в первую неделю зимы
В Госдуме предложили запретить курение на ходу
Многоногие химики: открытие, меняющее представление о ядах
Минздрав разработал резервный механизм обеспечения людей с редкими заболеваниями
Туристка из России погибла на Самуи при занятии йогой
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Курорты Сибири показывают прирост турпотока
Как обновить клубнику и вернуть крупные плоды

Названы наиболее частые причины увольнения россиян

1:06
Общество

Треть россиян, а именно 35 процентов, покинули свои прежние рабочие места из-за отказа руководства повысить уровень заработной платы. Еще треть респондентов указала на профессиональное выгорание и стресс как причины своего увольнения.

Мужчина за лэптопом в офисе
Фото: Unsplash by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина за лэптопом в офисе

Известно, что в анкетировании приняло участие более 3,5 тысячи человек. Согласно результатам опроса, 34 процента участников сообщили о профессиональном выгорании, стрессе или проблемах со здоровьем. На отсутствие перспектив для карьерного роста указали 24 процента респондентов, как сообщает ТАСС.

Также ранее Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассказала, какие категории работников по законодательству обязаны трудиться менее 40 часов в неделю. К таким относятся, к примеру, сотрудники компаний, работающих в условиях третьей или четвертой степени вредности, а также в опасных условиях труда.

 

 

 

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Признаки, что ремень ГРМ требует замены
Авто
Признаки, что ремень ГРМ требует замены
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Деревья и кустарники
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Такцанг-лакханг: легенды, красота природы и дух буддизма Игорь Буккер Зеленский заявляет о том, что войну с РФ он проигрывает. Это смертный приговор для него Любовь Степушова ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине Дмитрий Плотников
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Последние материалы
Юрист назвал самые выгодные для отпуска месяцы
Синоптик рассказал, как изменится погода в Москве в первую неделю зимы
В Госдуме предложили запретить курение на ходу
Многоногие химики: открытие, меняющее представление о ядах
Минздрав разработал резервный механизм обеспечения людей с редкими заболеваниями
Туристка из России погибла на Самуи при занятии йогой
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Курорты Сибири показывают прирост турпотока
Как обновить клубнику и вернуть крупные плоды
Все это время вы поливали томаты неправильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.