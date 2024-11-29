Символ для новой тысячной банкноты можно выбрать онлайн

Жители России смогут выбрать символ для новой банкноты номиналом 1 тысяча рублей. Для этого достаточно проголосовать с 29 ноября по 12 декабря онлайн.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в интернете

Выбрать нужно из 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа. Участники голосования смогут следить за динамикой и активностью других жителей РФ.

По словам заместителя председателя ЦБ Сергея Белова, итоговый дизайн новой банкноты определит совет директоров регулятора. Купюру планируют представить во второй половине 2025 года, сообщает "Царьград".

Уточнения

Банкно́та банкно́т (от англ. bank — «банк» и note — «расписка») — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка.



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