Россиянам дали советы по сохранению работоспособности зимой

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1:18
Общество

Каждый предприниматель и руководитель прекрасно понимает, что с приходом холодов и сокращением светового дня продуктивность сотрудников начинает снижаться.

Мужчина за лэптопом в офисе
Фото: Unsplash by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина за лэптопом в офисе

Осенне-зимний период представляет собой настоящий вызов для команд. Работники нередко ощущают усталость от накопленных за год обязательств, и им не хватает энергии для завершения проектов с прежним энтузиазмом. Как следует поступить в этой ситуации поделилась корпоративный коуч, бизнес-психолог Елена Голубович.

В конце года многие коллективы стремятся завершить все запланированные задачи. Однако на практике это лишь усугубляет стресс и приводит к выгоранию. Важно избегать избыточных требований и ставить реально достижимые цели, которые будут вдохновлять, а не угнетать. Чтобы предотвратить перегрузку и снизить уровень стресса, следует сосредоточиться на самых важных задачах, передают "Вести Подмосковья".

Эксперт также рекомендует провести встречу с командой и совместно определить 3-4 важных приоритета до конца года. Это позволит каждому члену коллектива ощутить, что их усилия направлены на достижение результата, имеющего значение для всех.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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