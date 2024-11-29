Россиянам дали советы по сохранению работоспособности зимой

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждый предприниматель и руководитель прекрасно понимает, что с приходом холодов и сокращением светового дня продуктивность сотрудников начинает снижаться.

Фото: Unsplash by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина за лэптопом в офисе

Осенне-зимний период представляет собой настоящий вызов для команд. Работники нередко ощущают усталость от накопленных за год обязательств, и им не хватает энергии для завершения проектов с прежним энтузиазмом. Как следует поступить в этой ситуации поделилась корпоративный коуч, бизнес-психолог Елена Голубович.

В конце года многие коллективы стремятся завершить все запланированные задачи. Однако на практике это лишь усугубляет стресс и приводит к выгоранию. Важно избегать избыточных требований и ставить реально достижимые цели, которые будут вдохновлять, а не угнетать. Чтобы предотвратить перегрузку и снизить уровень стресса, следует сосредоточиться на самых важных задачах, передают "Вести Подмосковья".

Эксперт также рекомендует провести встречу с командой и совместно определить 3-4 важных приоритета до конца года. Это позволит каждому члену коллектива ощутить, что их усилия направлены на достижение результата, имеющего значение для всех.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



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