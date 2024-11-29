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Россиян призвали собрать тревожный чемоданчик

1:09
Общество

В МЧС России сообщили гражданам о важности иметь под рукой "тревожный чемоданчик", который может стать незаменимым в экстренных ситуациях и продлит время ожидания спасательных команд.

чемодан в аэропорту
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
чемодан в аэропорту

Состав таких наборов включает в себя основные вещи, предметы и лекарства, которые определяются в соответствии с нормами реагирования специализированных служб.

Хотя строгих инструкций по формированию "тревожного чемоданчика" не существует, специалисты из МЧС рекомендуют принимать во внимание опыт туристов. Основное внимание следует уделять лёгким и необходимым предметам, таким как аптечка, портативный фонарь, нож, сменное белье и сухой паёк, передают "Вести Подмосковья".

Чтобы защитить вещи от влаги, рекомендуется использовать вакуумные упаковки с замками, а сам набор дополнительно оборачивать стретч-плёнкой и скотчем.

В министерстве напомнили о том, что наличие "тревожного чемоданчика" особенно важно для жителей сейсмоактивных регионов, а также тех мест, где возможны цунами, наводнения или лесные пожары.

 

Уточнения

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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