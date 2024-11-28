В России разработают систему защиты автомобилей от кибератак

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В российских автомобилях будет внедрена отечественная защита от кибератак. Облачная платформа кибербезопасности на базе государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" должна начать свою работу в середине января 2025 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Полировка авто

АО "Глонасс" инициирует данный проект совместно с ФГУП "НАМИ" и НПП "Гамма" при содействии Министерства промышленности и торговли и Министерства транспорта. Генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич отметил, что данный пилотный проект призван выявить уязвимости современных автомобилей и продемонстрировать новейшие методики в области обнаружения и противодействия киберугрозам.

В течение первых трех месяцев будет проходить подготовка к подключению автомобилей к системе. Затем, в течение следующих четырех месяцев, будет продемонстрирована эффективность работы центра по борьбе с киберугрозами, передают "Известия".

Уточнения

Кибервойна (англ. cyberwarfare) — противоборство (война) и противостояние в кибернетическом пространстве (киберпространстве), в том числе компьютерное противостояние в Интернете, одна из разновидностей информационной войны.





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