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Синоптик рассказал, когда в столице образуется устойчивый снежный покров

0:54
Общество

В течение ближайших нескольких дней высота снежного покрова в столичном регионе возрастет на один-два сантиметра. При этом снег не будет таять. Об этом сообщил 28 ноября руководитель научного направления Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Листья засыпаны снегом
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Листья засыпаны снегом

По его словам, в столице в ночное время температура воздуха до конца недели будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов, а в дневное время она составит от минус трех до плюс двух градусов. При этом снег не растает.

В четверг ожидается небольшой снег, который продолжится и в пятницу, что приведет к увеличению высоты снежного покрова на один-два сантиметра, передает ТАСС.

Кроме того, синоптик отметил, что в конце недели возможна гололедица. В первые дни декабря стоит ожидать похолодания.

 

Уточнения

Москва́  — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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