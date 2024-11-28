Синоптик рассказал, когда в столице образуется устойчивый снежный покров

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В течение ближайших нескольких дней высота снежного покрова в столичном регионе возрастет на один-два сантиметра. При этом снег не будет таять. Об этом сообщил 28 ноября руководитель научного направления Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Листья засыпаны снегом

По его словам, в столице в ночное время температура воздуха до конца недели будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов, а в дневное время она составит от минус трех до плюс двух градусов. При этом снег не растает.

В четверг ожидается небольшой снег, который продолжится и в пятницу, что приведет к увеличению высоты снежного покрова на один-два сантиметра, передает ТАСС.

Кроме того, синоптик отметил, что в конце недели возможна гололедица. В первые дни декабря стоит ожидать похолодания.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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