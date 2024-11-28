Синоптик рассказал, когда в столице образуется устойчивый снежный покров

В течение ближайших нескольких дней высота снежного покрова в столичном регионе возрастет на один-два сантиметра. При этом снег не будет таять. Об этом сообщил 28 ноября руководитель научного направления Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в столице в ночное время температура воздуха до конца недели будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов, а в дневное время она составит от минус трех до плюс двух градусов. При этом снег не растает.
В четверг ожидается небольшой снег, который продолжится и в пятницу, что приведет к увеличению высоты снежного покрова на один-два сантиметра, передает ТАСС.
Кроме того, синоптик отметил, что в конце недели возможна гололедица. В первые дни декабря стоит ожидать похолодания.
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