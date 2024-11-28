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Минпросвещения не увидело необходимости в методичках для школ по квадроберам

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Общество

Министерство просвещения Российской Федерации заняло позицию, согласно которой школьникам и их родителям не следует предоставлять информацию о квадробинге, чтобы избежать ненужного интереса к этой теме.

Человек читает книгу
Фото: unsplash.com by João Silas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек читает книгу

Как известно из официального ответа министерства на запрос депутата Госдумы, методические рекомендации по этому вопросу не были разработаны.

Ранее Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой сообщить о позиции ведомства относительно проведения профилактических бесед в школах о вреде квадробинга, а также запросила рекомендации по работе с детьми в связи с растущей популярностью этой субкультуры.

В письме министерства отмечается, что методические рекомендации по данной теме не разрабатывались и не передавались регионам Российской Федерации, передает РИА Новости.

Уточнения

Квадро́беры — аэробика, которое ассоциируется с перемещением на четырёх конечностях; средствами массовой информации для обозначения самого явления используются термины квадро́бика и квадро́бинг.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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