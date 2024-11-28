Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Государственная дума может до конца текущего года рассмотреть и одобрить изменения, которые предполагают увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ госдума рф

Эти предложения уже были направлены в парламент, как сообщил председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников.

По его информации, правительство России уже представило данные поправки в Госдуму, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что штрафы за нарушение ПДД в стране возрастут с января 2025 года.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



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