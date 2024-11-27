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Эксперты рассказали, как бороться с муравьями на участке без химикатов

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Общество

По мнению специалистов, вполне реально самостоятельно создать эффективное средство для борьбы с муравьями на вашем участке. Это недорогое решение, которое не вредит растениям и помогает также отпугнуть других вредителей.

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, CC BY 4.0
Южный огненный муравей

Для приготовления такого продукта вам потребуется нашатырный спирт, доступный в любой аптеке. Налейте 10 мл нашатыря в 1 литр воды. Все эти шаги рекомендуется выполнять на улице, где хорошо проветривается.

Получившееся средство необходимо залить прямо в муравейник. По словам экспертов, спустя 1-2 дня вы сможете заметить исчезновение муравьев с вашего участка. Если муравьи не исчезли, процедуру можно повторить.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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