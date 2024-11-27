Эксперты рассказали, как бороться с муравьями на участке без химикатов

По мнению специалистов, вполне реально самостоятельно создать эффективное средство для борьбы с муравьями на вашем участке. Это недорогое решение, которое не вредит растениям и помогает также отпугнуть других вредителей.
Для приготовления такого продукта вам потребуется нашатырный спирт, доступный в любой аптеке. Налейте 10 мл нашатыря в 1 литр воды. Все эти шаги рекомендуется выполнять на улице, где хорошо проветривается.
Получившееся средство необходимо залить прямо в муравейник. По словам экспертов, спустя 1-2 дня вы сможете заметить исчезновение муравьев с вашего участка. Если муравьи не исчезли, процедуру можно повторить.
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Морковь не уживается со свёклой и укропом, но лук и горох помогут ей расти лучше, защищая от вредителей и улучшая почву.