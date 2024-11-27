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Многодетные лишились детей за одну ночь в Тюмени

1:21
Общество

Скандал вокруг многодетной семьи Ковалевых (фамилия изменена по просьбе героев) набирает обороты в Тюмени. У родителей забрали детей за одну ночь.

Окна
Фото: unsplash.com by Maxime Amoudruz, PDM
Окна

Это произошло начале ноября. Посреди ночи работники госорганов силой забрали пятерых детей — четверых, в том числе близнецов, определили в детский дом, а самого маленького — в дом малютки. Чтобы вернуть детей, Ковалевы приложили много усилий. Ребят отдали родителям после огласки этой ситуации.

Оказалось, что детей забрали из семьи после того как в правоохранительные органы позвонила 11-летняя дочь. Ее напугала ссора родителей.

"Вечером муж пошел затопить баню и решил немного выпить. Я на эмоциях начала возмущаться, гормоны сделали свое дело — сейчас я в положении, беременна седьмым ребенком. Мы начали ссориться, но через какое-то время успокоились, помирились. Никто никого не бил", — заявила Татьяна.

По её словам в их семье нет алкоголиков, как и насильственных действий в отношении детей.

Многодетность — это не клеймо, уверены Ковалевы, большой семье всегда тяжелее, но это не значит, что она неблагополучная, пишет tmn. aif.ru.

Уточнения

Многоде́тная семья́ в России и большинстве европейских стран — это семья, в которой трое и более детей.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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