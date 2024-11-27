Курить смогут только богачи: сигареты в России в 2025 году подорожают

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

В России в 2025 году ожидается подорожание сигарет.

Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, CC BY-SA 2.0 Девушка курит

По прогнозу доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, пачка будет стоить минимум 135-140 руб. Эксперт, слова которого приводит KP. RU, уверен, что повышение цен на сигареты — один из основных факторов, способствующих отказу населения от курения, особенно среди молодежи и людей с низкими зарплатами.

Кстати, летом в России было зафиксировано сокращение потребления табака — на 22 процента к 2023 году.

Уточнения

Сигаре́та (фр. cigarette — небольшая сигара) — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак.



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