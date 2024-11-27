Россиянам рассказали, с каких ритуалов полезно начинать день

О значении утренних ритуалов для продуктивности и настроения в течение всего дня специалисты говорят согласованно.

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Главное — установить стабильный порядок утренних действий, включая подъем в одно и то же время. Слишком ранний или, наоборот, поздний подъем негативно сказывается на нашей работоспособности, поскольку наиболее высокая активность наблюдается в первые два-три часа после пробуждения.

Такие утренние привычки, как чашка кофе, медитация или чтение, помогают создать ощущение безопасности и контроля, что, в свою очередь, снижает уровень стресса и улучшает концентрацию.

Профессионалы рекомендуют воздерживаться от использования электронных устройств сразу после пробуждения, чтобы избежать перегрузки мозга и не мешать естественному процессу пробуждения. Лучше начинать утро с медитации или легкой физической активности, передают "Аргументов недели".

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio — «размышление») — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений.

