Ожидается, что максимальный уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в России будет наблюдаться в середине декабря, как это происходило и в предыдущие годы. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.
Специалист отметил, что к концу года ситуация с распространением этих инфекций стабилизируется, а снижение числа заболевших можно ожидать во время новогодних праздников, хотя этот процесс будет недолгим.
Он также уточнил, что после этого вновь произойдет всплеск, который достигнет пика ориентировочно в феврале. Если рассматривать совокупные данные по гриппу и ОРВИ, то заболеваемость будет выше, но и количество случаев COVID-19 останется значительным, передает радио Sputnik.
По словам специалистов, текущий уровень заболеваемости можно сравнить с показателями прошлого года, однако стоит учитывать, что эти данные не совпадают с официальной статистикой — реальное количество случаев значительно превышает зафиксированные цифры.
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Морковь не уживается со свёклой и укропом, но лук и горох помогут ей расти лучше, защищая от вредителей и улучшая почву.