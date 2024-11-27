Иммунолог рассказал, когда ждать пика заболеваемости коронавирусом и ОРВИ

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Ожидается, что максимальный уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в России будет наблюдаться в середине декабря, как это происходило и в предыдущие годы. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.

Фото: pxhere врач

Специалист отметил, что к концу года ситуация с распространением этих инфекций стабилизируется, а снижение числа заболевших можно ожидать во время новогодних праздников, хотя этот процесс будет недолгим.

Он также уточнил, что после этого вновь произойдет всплеск, который достигнет пика ориентировочно в феврале. Если рассматривать совокупные данные по гриппу и ОРВИ, то заболеваемость будет выше, но и количество случаев COVID-19 останется значительным, передает радио Sputnik.

По словам специалистов, текущий уровень заболеваемости можно сравнить с показателями прошлого года, однако стоит учитывать, что эти данные не совпадают с официальной статистикой — реальное количество случаев значительно превышает зафиксированные цифры.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.



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