Россиянам назвали самый дорогой салат на Новый год

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Традиционный новогодний салат "Оливье" в 2024 году стал самым дорогим блюдом на праздничном столе.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0 Салат оливье

Как отмечается, за год стоимость продуктов для приготовления "Оливье" возросла на 8,5%. Теперь приготовить четыре порции этого салата обойдётся россиянам в 553 рубля. С учётом его популярности в нашей стране, многие потребители выражают недовольство в связи с такими ценами. Об этом сообщает агентство РИА "Новости", ссылаясь на исследования Росстата.

В состав этого знаменитого салата входят 400 граммов варёной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зелёного горошка, 200 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и четыре яйца. Особенно значительно подорожал картофель, чья цена возросла на 65% по сравнению с прошлым годом, в то время как колбаса подорожала на 7%.

На втором месте по стоимости находится салат "Мимоза", который будет стоить 277 рублей за четыре порции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.