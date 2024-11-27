Самое популярное слово 2024 года: вайб или скуф?

Стало известно самое популярное слово этого года. Свыше 400 экспертов-филологов из разных городов страны оценили 11 слов, вошедших в шорт-лист.
Речь шла о "вайбе", который опередил "скуфа" и "прилет", набрав 256 голосов, сообщает портал "Грамота.ру".
Лингвисты сообщили, что вайб появился в русском языке несколько лет назад, но именно в 2024 году больше всего упоминался и стал известен за пределами молодежных групп.
Что же означает вайб? Это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации.
Вайб — альтер эго Франциско «Пако» Рамона, вымышленного персонажа и супергероя комиксов издательства DC Comics.
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