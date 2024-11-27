За игрушечное оружие теперь можно угодить в тюрьму на 5 лет

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В России хулиганство с использованием игрушечного оружия теперь может быть расценено как угроза насилия. Об этом сообщил Верховный суд России в проекте постановления Пленума.

Фото: commons.wikimedia.org by Jan Hagelskamp1, CC BY 4.0 водный пистолет

"Если лицо угрожало гражданам заведомо для него негодным или незаряженным оружием <…> его действия могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия”, — приводит слова сообщения KP. RU.

За такое "игрушечное" преступление можно получить до пяти лет лишения свободы.

Уточнения

Наси́лие — преднамеренное применение физической силы или власти.



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