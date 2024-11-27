Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разогрев в микроволновке: что не стоит класть в печь
Психолог назвала способы для возвращения новогоднего настроения
Вирц повторил результат Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет
Почему кошки сбрасывают вещи со стола? Ответ вас удивит
Почему нельзя оставлять детей и животных в машине зимой
Может ли собака понимать слова? Научное исследование
Эта культура обогатит землю и избавит от сорняков
Ученые выявили связь склонности к алкоголизму и длины пальцев
Цифры растут! Раскрыт заработок российских водителей

За игрушечное оружие теперь можно угодить в тюрьму на 5 лет

0:33
Общество

В России хулиганство с использованием игрушечного оружия теперь может быть расценено как угроза насилия. Об этом сообщил Верховный суд России в проекте постановления Пленума.

водный пистолет
Фото: commons.wikimedia.org by Jan Hagelskamp1, CC BY 4.0
водный пистолет

"Если лицо угрожало гражданам заведомо для него негодным или незаряженным оружием <…> его действия могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия”, — приводит слова сообщения KP. RU.

За такое "игрушечное" преступление можно получить до пяти лет лишения свободы.

Уточнения

Наси́лие — преднамеренное применение физической силы или власти.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Садоводство, цветоводство
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Разогрев в микроволновке: что не стоит класть в печь
Психолог назвала способы для возвращения новогоднего настроения
Вирц повторил результат Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет
Почему кошки сбрасывают вещи со стола? Ответ вас удивит
Почему нельзя оставлять детей и животных в машине зимой
Может ли собака понимать слова? Научное исследование
Эта культура обогатит землю и избавит от сорняков
Ученые выявили связь склонности к алкоголизму и длины пальцев
Цифры растут! Раскрыт заработок российских водителей
Как избежать боли в спине во время вождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.