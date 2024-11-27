За игрушечное оружие теперь можно угодить в тюрьму на 5 лет

В России хулиганство с использованием игрушечного оружия теперь может быть расценено как угроза насилия. Об этом сообщил Верховный суд России в проекте постановления Пленума.
"Если лицо угрожало гражданам заведомо для него негодным или незаряженным оружием <…> его действия могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия”, — приводит слова сообщения KP. RU.
За такое "игрушечное" преступление можно получить до пяти лет лишения свободы.
Наси́лие — преднамеренное применение физической силы или власти.
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