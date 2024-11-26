Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло и топливо: что действительно влияет на долговечность двигателя
Как избавиться от акне в зрелом возрасте
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии
Секрет идеальной шарлотки: ягоды больше не тонут
Казахстанский опыт по выращиванию бананов заинтересовал Минсельхоз России
Россиянам раскрыли подводные камни погашения ипотеки за счет аренды
Опасность для лёгких и мозга, скрытая угроза вейпов
Терапевт назвала провоцирующие развитие рака продукты
Вес возвращается после похудения? Ученые разобрались, почему так происходит

Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года

1:08
Общество

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о подготовке единого набора государственных учебников для всех школьных дисциплин. Согласно его словам, все новые учебные материалы будут интегрированы в образовательный процесс к 2029 году.

Человек читает книгу
Фото: unsplash.com by João Silas, PDM
Человек читает книгу

Он заявил об этом на встрече с учащимися "Первой академии медиа" РЭУ имени Плеханова. Он уточнил, что начиная с учебного года 2026/27, все школы будут пользоваться новым учебником по обществознанию для 9-11 классов. Учебники по истории для средних школ планируется ввести в 2025/26 учебном году, передает ТАСС.

С сентября 2023 года в образовательных учреждениях начали использовать единые учебники истории для старших классов. В этих материалах обновили разделы, касающиеся событий в России с 1970-х годов, а также добавили информацию о военных действиях на территории Украины.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Кравцо́в (род. 17 марта 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Министр просвещения Российской Федерации с 21 января 2020 года (исполняющий обязанности с 7 по 14 мая 2024 года).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Еда и рецепты
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Что скрывается за модными заменами сахара, масла и молока
Дело в паре градусов алкоголя: 110-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Депутат Миронов пришёл в Госдуму в футболке Крепкий Орешник
В Москве цена за однушку достигла почти 75% от предлагаемых зарплат
Грамота.ру назвала слово года
Почему экономия на обслуживании автомобиля может привести к большим расходам
Этого хочет лишь Запад: в СВР высказались о заморозке конфликта на Украине
Серьезная проблема: польский генерал высказался об Орешнике
Кошка и поводок: 7 простых шагов для успешной адаптации
Раскрыта позиция Госдумы о необходимости применения Орешника по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.