Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о подготовке единого набора государственных учебников для всех школьных дисциплин. Согласно его словам, все новые учебные материалы будут интегрированы в образовательный процесс к 2029 году.

Фото: unsplash.com by João Silas, PDM Человек читает книгу

Он заявил об этом на встрече с учащимися "Первой академии медиа" РЭУ имени Плеханова. Он уточнил, что начиная с учебного года 2026/27, все школы будут пользоваться новым учебником по обществознанию для 9-11 классов. Учебники по истории для средних школ планируется ввести в 2025/26 учебном году, передает ТАСС.

С сентября 2023 года в образовательных учреждениях начали использовать единые учебники истории для старших классов. В этих материалах обновили разделы, касающиеся событий в России с 1970-х годов, а также добавили информацию о военных действиях на территории Украины.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Кравцо́в (род. 17 марта 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Министр просвещения Российской Федерации с 21 января 2020 года (исполняющий обязанности с 7 по 14 мая 2024 года).





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