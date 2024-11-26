Психолог рассказала, как родителям показать любовь ребёнку

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Родители часто испытывают стресс от того, правильно ли они любят ребенка и воспитывают его. Например, сколько должно быть обниманий в день, как часто дарить подарки. Но что делать матери-одиночке, которая работает с утра до вечера, ведь она не может уделить ребенку много внимания. Это часто приводит к чувству вины, которая приводит к эмоциональным срывам. Как показать ребенку, что вы его любите, рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Пироговского университета Ксения Дементьева.

Фото: Freepik by freepik, PDM На приёме у психолога

Наиболее значимой в этом вопросе является теория привязанности. Безопасный тип привязанности является основой для ребенка в формировании доверия ко взрослым.

Надежная привязанность помогает детям быть устойчивее к стрессам. Как показывают исследования, при контакте с людьми, к которым есть привязанность, снижается уровень выраженности болевых синдромов.

Для надежной привязанности важны отзывчивость, вовлеченность родителя в жизнь ребенка. Важно не постоянное присутствие рядом с ребенком, а его уверенность в том, что родители будут рядом в тяжелой ситуации. Важно, чтобы родитель был предсказуем в своих реакциях, чтобы мог утешить в трудную минуту.

Как отмечает психолог, хороший родитель может уловить 30-50% сигналов ребенка и интерпретировать их верно.

Многие думают, что теория привязанности воспринимается как отсутствие ограничений, однако наличие четких правил помогает обезопасить жизнь ребенка.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



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