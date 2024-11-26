Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не ошибиться при проверке уровня масла в автомобиле
Когда боль в горле — это не ОРВИ: неожиданные причины
Дубайский шоколад: текстура, вкус и секреты популярности
Орешник распускается. Киев заявил, что Россия закрывает небо над полигоном Капустин Яр
Боль в спине и кривизна уйдут после этого простого упражнения
Простые способы защиты малины от вредителей
Учёные выявили связь между ночными кошмарами и деменцией
Вернувшаяся в Россию звезда Comedy Woman Наталья Еприкян появилась на публике
Техника идеального бритья: меньше усилий, больше комфорта

Психолог рассказала, как родителям показать любовь ребёнку

1:41
Общество

Родители часто испытывают стресс от того, правильно ли они любят ребенка и воспитывают его. Например, сколько должно быть обниманий в день, как часто дарить подарки. Но что делать матери-одиночке, которая работает с утра до вечера, ведь она не может уделить ребенку много внимания. Это часто приводит к чувству вины, которая приводит к эмоциональным срывам. Как показать ребенку, что вы его любите, рассказала медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Пироговского университета Ксения Дементьева.

На приёме у психолога
Фото: Freepik by freepik, PDM
На приёме у психолога

Наиболее значимой в этом вопросе является теория привязанности. Безопасный тип привязанности является основой для ребенка в формировании доверия ко взрослым.

Надежная привязанность помогает детям быть устойчивее к стрессам. Как показывают исследования, при контакте с людьми, к которым есть привязанность, снижается уровень выраженности болевых синдромов.

Для надежной привязанности важны отзывчивость, вовлеченность родителя в жизнь ребенка. Важно не постоянное присутствие рядом с ребенком, а его уверенность в том, что родители будут рядом в тяжелой ситуации. Важно, чтобы родитель был предсказуем в своих реакциях, чтобы мог утешить в трудную минуту.

Как отмечает психолог, хороший родитель может уловить 30-50% сигналов ребенка и интерпретировать их верно.

Многие думают, что теория привязанности воспринимается как отсутствие ограничений, однако наличие четких правил помогает обезопасить жизнь ребенка.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Фрукты и ягоды, которые помогают похудеть
На закуску Орешник. После ATACMS готовы списки для ответного удара по территории Украины
Легкий способ выращивания рассады перца
Как сделать антикоррозийный раствор своими руками
Как защитить кожу от холода и акне
Курс доллара преодолел отметку в 107 рублей
Мозг дельфина и человека: неожиданные сходства
Продукты для бодрости и здоровья в холодное время года
Вашингтон одержал первую победу в сезоне НХЛ без участия Овечкина
Лучшие соседи для винограда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.