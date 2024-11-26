Россиян защитят от мошенников с помощью IT-технологий

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Российское правительство собирается активнее заняться вопросом защиты граждан от телефонного мошенничества. Для этого был подготовлен специальный пакет мер, разработанный в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов и Центрального банка. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Фото: commons.wikimedia.org by Colin, CC BY-SA 4.0 Клавиатура портативного компьютера с подсветкой

Эксперты изучили традиционные схемы мошенничества, среди которых оказались такие методы, как взлом личных кабинетов, оформление кредитов на чужие документы, а также мошеннические звонки, представляясь сотрудниками ФСБ или Центрального банка. В общей сложности планируется внедрение 30 различных инициатив, некоторые из которых будут базироваться на современных информационных технологиях.

К примеру, государственные учреждения смогут осуществлять онлайн-обмен информацией, а также вводится обязательная маркировка телефонных звонков и другие меры.

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