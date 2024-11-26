Эксперты узнали, как часто россияне шантажируют руководство увольнением

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждый третий сотрудник в России пытался оказать давление на руководство, угрожая увольнением. Среди других распространённых методов манипуляции — это рассказы о своих личных проблемах, чрезмерная лесть и искажённая информация о своих трудностях.

Фото: Unsplash by Bench Accounting, PDM Мужчина за лэптопом в офисе

По данным исследования, работники чаще всего использовали различные тактики манипуляции, среди которых: вызов жалости, делая акцент на своих личных трудностях — 77%, чрезмерная похвала и лесть, чтобы подчеркнуть свои достоинства — 56%, неполное раскрытие информации о своих проблемах, используя частичную правду — 43%, шантаж увольнением — 35%, демонстрация предложения от другой компании — 13%.

Наиболее часто сотрудники прибегают к манипуляциям в стремлении добиться повышения заработной платы, изменения рабочего графика, повышения по службе, а также перехода на удалённый формат работы или увольнения других коллег, сообщает РИА Новости.

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