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Эксперты узнали, как часто россияне шантажируют руководство увольнением

1:03
Общество

Каждый третий сотрудник в России пытался оказать давление на руководство, угрожая увольнением. Среди других распространённых методов манипуляции — это рассказы о своих личных проблемах, чрезмерная лесть и искажённая информация о своих трудностях.

Мужчина за лэптопом в офисе
Фото: Unsplash by Bench Accounting, PDM
Мужчина за лэптопом в офисе

По данным исследования, работники чаще всего использовали различные тактики манипуляции, среди которых: вызов жалости, делая акцент на своих личных трудностях — 77%, чрезмерная похвала и лесть, чтобы подчеркнуть свои достоинства — 56%, неполное раскрытие информации о своих проблемах, используя частичную правду — 43%, шантаж увольнением — 35%, демонстрация предложения от другой компании — 13%.

Наиболее часто сотрудники прибегают к манипуляциям в стремлении добиться повышения заработной платы, изменения рабочего графика, повышения по службе, а также перехода на удалённый формат работы или увольнения других коллег, сообщает РИА Новости.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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