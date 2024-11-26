В Госдуму внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям

Госдума планирует повысить уровень ответственности за продажу вейпов детям, сообщил в интервью председатель палаты Вячеслав Володин.
Он указал, что в ближайшие дни будут внесены законопроекты, направленные на ужесточение наказаний за эту практику. Документы будут переданы для обсуждения в регионы.
По словам Володина, так как эти изменения касаются Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, регионам предоставляется два недели для изучения и обсуждения предложений.
В результате, Госдума сможет приступить к рассмотрению законопроектов либо в декабре, в последние дни сессии, либо в первом месяце следующего года в приоритетном порядке, добавил спикер.
На прошлой неделе стало известно о поддержке правительством поправок, направленных на введение уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним.
Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин (род. 4 февраля 1964, Алексеевка, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.