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В Госдуму внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям

Общество

Госдума планирует повысить уровень ответственности за продажу вейпов детям, сообщил в интервью председатель палаты Вячеслав Володин.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, CC BY 2.0
здание госдумы рф

Он указал, что в ближайшие дни будут внесены законопроекты, направленные на ужесточение наказаний за эту практику. Документы будут переданы для обсуждения в регионы.

По словам Володина, так как эти изменения касаются Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, регионам предоставляется два недели для изучения и обсуждения предложений.

В результате, Госдума сможет приступить к рассмотрению законопроектов либо в декабре, в последние дни сессии, либо в первом месяце следующего года в приоритетном порядке, добавил спикер.

На прошлой неделе стало известно о поддержке правительством поправок, направленных на введение уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним.

Уточнения

Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин (род. 4 февраля 1964, Алексеевка, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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