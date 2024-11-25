В Москве планируют продавать билеты в театр по паспорту

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

В следующем году в Москве начнётся эксперимент по продаже билетов в театры и на концерты по паспорту.

Фото: flickr.com by Brian, CC BY 2.0 Театральная сцена

Именные билеты планируют ввести в сотне учреждений, подведомственных Департаменту культуры столицы, как способ борьбы с перекупщиками. Однако новый порядок вызывает массу вопросов: зрителям придётся дважды предъявлять документ, а передать билет другому человеку станет сложно из-за бюрократических процедур.

Введение такой системы потребует значительных финансовых вложений в обеспечение сохранности данных и может создать очереди и неудобства на входе.

Опыт с "паспортом болельщика", который отпугнул футбольных фанатов, наталкивает на мысль, что подобные меры могут привести к снижению посещаемости театров и концертов, сообщает argumenti.ru.

Вопрос о реальной эффективности нововведения в борьбе со спекулянтами остаётся открытым: вероятно, они найдут способы обойти новые правила, в то время как зрители могут "проголосовать рублём" против усложнений.

Уточнения

Теа́тр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотреть, видеть) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств (литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других) и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.



Па́спорт (фр. passeport, итал. passaporto от лат. passer — проходить и port (порт) — ранее так называлось письменное разрешение на переход или «выход из порта») — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей.



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