Студенты-медики из Новосибирска назвали трудности в учёбе

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Медицина требует от студентов не только обширных знаний, но и психологической устойчивости. Будущие врачи из Новосибирска поделились своими сложностями: тяжёлой учёбой, предвзятым отношением некоторых преподавателей и низкой зарплатой медперсонала.

Фото: flickr.com by Alex Proimos, CC BY 2.0 Врач

Студенты рассказали, что первые месяцы обучения связаны с сильным стрессом, особенно из-за необходимости работать с человеческими телами и адаптироваться к большим объёмам информации. По словам Захара, важнее понимать материал, чем просто заучивать, поскольку это основа профессионального роста. Коммуникабельность, умение планировать время и харизма также являются важными качествами для будущих врачей.

Негативные стереотипы о женщинах в медицине до сих пор встречаются: Елизавета упомянула сексизм со стороны преподавателей, считающих, что девушки не могут стать хорошими хирургами. Ещё одной проблемой становятся низкие зарплаты медиков. Ирина подчеркнула, что, несмотря на рост окладов за сверхурочную работу, базовая ставка в регионе остаётся крайне низкой, сообщает Om1 Новосибирск.

Студенты отметили, что для успешного обучения нужно отказаться от списывания, проявлять интерес к практике и быть готовыми к долгим учебным дням. Даже при всех трудностях работа в медицине остаётся делом жизни для тех, кто стремится помогать людям.

Уточнения

Студе́нт студентка (от лат. studens «усердно работающий человек, занимающийся работой и учёбой») — учащийся высшего, в некоторых государствах и странах и среднего учебного заведения.



Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



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