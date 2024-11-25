Городские дворы Кузбасса стали опасными для детей

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Во дворе дома №78 на проспекте Октябрьский в Кемерове снова возникла опасная ситуация: дети устроили зимнюю горку на склоне погребов, заканчивающуюся у дороги.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0 автомобиль дпс

Спуск стал популярным местом для катания на ледянках и "ватрушках", но в результате дети могут оказаться под колесами машин. Местные жители обеспокоены, однако не все родители поддерживают ликвидацию подобных горок, считая их безобидным развлечением.

Сотрудники ГИБДД Кемерова ежегодно проводят акцию "Снежный патруль", совместно с коммунальными службами ликвидируя опасные спуски в черте города. В этом сезоне уже пересыпано песком и снегом шесть таких мест, включая горку на Октябрьском, 78, которая появляется практически каждую зиму. Примечательно, что некоторые родители сопротивляются усилиям властей: в прошлом году они самостоятельно откопали засыпанный спуск, сообщает Сiбдепо.

Несмотря на сложности, такие меры помогают предотвратить аварии и сохранить жизнь и здоровье детей. ГИБДД призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать об опасных горках по телефонам горячей линии.

Уточнения

Кузнецкий угольный бассейн или Кузбасс — одно из самых крупных угольных месторождений мира.



Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа).



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