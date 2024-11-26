Могут ли в России запретить вейпы, как в Киргизии? Ответил эксперт

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В Киргизии запретили ввоз, продажу и курение вейпов и ввели серьезные

штрафы за нарушения. Клинический психолог, кандидат психологических наук,

писатель Михаил Хорс рассказал Pravda.Ru, что могло стать причиной этому, и возможно ли принятие подобного закона у нас в стране.

Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM Вейп

"Хотелось бы, чтобы такой запрет и у нас появился, поскольку все эти вейпы вызывают очень сильную зависимость", — уверен психолог.

По его словам, в Киргизии, скорее всего, "электронки" ещё используют как прибор для употребления более тяжёлых наркотиков, чем никотин.

"Бросить курить электронный прибор, электронные способы доставки никотина, как они себя называют, намного труднее, чем обычные сигареты. В России вряд ли примут такой закон, хотя это серьезная проблема", — отметил Хорс.

Сейчас даже школьники курят вейпы на каждом углу, даже не смотря на то, что были смертельные случаи от этих приборов. Дело в том, что они не понимают, какой ущерб наносят здоровью, поскольку от этих приборов нет неприятного запаха, едкого дыма.

"Когда человек курит обычные сигареты, ущерб от них заметен почти сразу. А от вейпов нет ни дыма, ни запаха, соответственно и социального осуждения как такового нет. А когда курильщик все таки решается от вэйпа отказаться, у него начинается сильнейшая ломка. Поэтому в большинстве случаев попытка бросить не заканчивается успехом", — заключил психолог.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.



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