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Это ты на фото? Аферисты воруют через Telegram по новой схеме

0:50
Общество

Аферисты стали все больше изощряться, придумывая схемы обмана. На этот раз они воруют через Telegram.

телеграм
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0
телеграм

Недавно стали поступать сигналы о том, что пользователям мессенджера поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: "Это ты на фото?". Однако снимой не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение АРК.

"Открыв этот файл, пользователь сразу же становится жертвой и раскрывает свои данные злоумышленникам", — цитирует эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Аллу Храпунову KP. RU.

Чтобы не повестись на уловки аферистов, достаточно посмотреть на формат, в котором отправлен файл. Мошенники отправляют программу с расширением АРК. Фото такого формата не бывает.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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