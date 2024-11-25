Это ты на фото? Аферисты воруют через Telegram по новой схеме

Аферисты стали все больше изощряться, придумывая схемы обмана. На этот раз они воруют через Telegram.
Недавно стали поступать сигналы о том, что пользователям мессенджера поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: "Это ты на фото?". Однако снимой не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение АРК.
"Открыв этот файл, пользователь сразу же становится жертвой и раскрывает свои данные злоумышленникам", — цитирует эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Аллу Храпунову KP. RU.
Чтобы не повестись на уловки аферистов, достаточно посмотреть на формат, в котором отправлен файл. Мошенники отправляют программу с расширением АРК. Фото такого формата не бывает.
Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
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