Синоптик предупредил 15 регионов России об опасной погоде

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

На этой неделе более 15 областей России окажутся под воздействием неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Листья засыпаны снегом

В Краснодарском крае в понедельник и вторник ожидаются обильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, при этом временами могут происходить очень сильные снегопады, что приведёт к налипанию влажного снега на проводах и деревьях. Ветер будет достигать скорости 15-20 м/с, передает ТАСС.

Наиболее сложные погодные условия ожидаются в Приморском крае и Мурманской области, где прогнозируются проливные дожди и сильный ветер, скорость которого может достигать 22 м/с. На побережье Приморья ветер также способен усилиться. Жителям Ленинградской области и прибрежных зонах Балтийского моря следует готовиться к дождливой погоде и возможному образованию гололёда.

Уточнения

Роман Менделевич Вильфанд (род. 13 июня 1948, Киев, УССР, СССР) — советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации (2003). Директор «Гидрометцентра России» (2001—2018), научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.