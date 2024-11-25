В Госдуме предложили брать мигрантов в школы после бесплатного теста по русскому

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Предлагается внести изменения в законопроект, касающийся зачисления иностранных учеников в российские школы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина за столом с документами

Согласно новому документу, доступному в электронной базе данных Государственной Думы, принимать в учебные заведения детей мигрантов, не обладающих знаниями русского языка, можно будет только при условии успешного прохождения бесплатного теста по русскому языку.

Законопроект указывает, что иностранные граждане могут быть зачислены на учебу в рамках образовательных программ начального общего, основного общего и среднего образования исключительно при условии, что они успешно сдают тест на знание русского языка.

Это тестирование должно проводиться бесплатно в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и должно подтверждать достаточный уровень знаний, необходимый для освоения указанных программ.

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