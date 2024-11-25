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15-го ребёнка назовут Орешником в честь ракеты: почему многодетная семья так решила?

0:52
Общество

В Набережных Челнах семья ждёт 15-го ребенка. Назвать его хотят "Орешник" в честь новейшей российской ракеты.

Ножки малыша
Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, CC0
Ножки малыша

Сам отец Владимир Сухов рассказал об этом.

В прошлом году он назвал дочь Россией-Святосией-Святороссией. Старшего сына зовут Природой, среднюю дочь Славянида. Мама детей тоже имеет необычное имя. Ее зовут Родушка.

"Мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости. Что касается нашего защитника "Орешника", мы не против и Орешницы. Все во славу нашей великой и могущественной страны России", — цитирует Владимира Сухова KP. RU.

Сейчас семья воспитывает 14 детей. Троих ребят Владимиру родила нынешняя жена, а остальные 11 — от других матерей.

Уточнения

На́бережные Челны́ (тат. Яр Чаллы), с 1982 по 1988 год — Бре́жнев (тат. Брежнев) — город республиканского значения в Татарстане, Россия.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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