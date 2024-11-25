Работа мечты: женщин с детьми в России могут перевести на удалёнку

Российским женщинам с детьми хотят разрешить работать удаленно. Такой законопроект уже внесли на рассмотрение Госдумы.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM Девушка работает за нотубуком

В нашей стране предлагается обязать работодателей переводить беременных женщин, женщин с детьми до трех лет и одиноких матерей на удалёнку. Для этого женщинам нужно только написать заявление.

Важно, что специфика этой работы должна позволять выполнять россиянкам свои служебные обязанности находясь не в офисе, пишет URA. RU.

Уточнения

Удалённая рабо́та — форма занятости, при которой работодатель и наёмный работник (или заказчик и исполнитель) находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи.



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