Желтый уровень опасности объявлен в столице и области

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Москве и Подмосковье до 28 ноября установлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Эта информация была размещена на сайте Гидрометцентра России.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM Засыпанный снегом автомобиль

Как заявила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, погода в столице на текущей неделе будет достаточно комфортной. В частности, до среды, 27 ноября, осадки не предсказываются, а днем температура воздуха будет держаться около 0 градусов.

Тем не менее, ночные часы будут холодными: во вторник, 26 ноября, температура может опуститься до минус 3 градусов, а на следующий день она может достигнуть минус 5, уточнила специалист.

Согласно прогнозам Поздняковой, в четверг, 28 ноября, в Москву начнет заходить атлантический циклон, который принесет небольшой снег. Температура воздуха в этот день практически не изменится: ночью она будет находиться в диапазоне от минус 3 до минус 5 градусов, а днем — от минус 1 до 1 градуса.

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