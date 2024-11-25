Роспотребнадзор запретил продажу БАД с мелатонином и симетиконом

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В России аптекам запретили торговать БАДами с мелатонином и симетиконом. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила Виктория Преснякова, руководитель Альянса фармацевтических ассоциаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0 Капсулы и таблетки

Она отметила, что мелатонин — это гормон, который отвечает за регулирование циклов сна и бодрствования. Очень важно покупать препараты с мелатонином в аптеке, где можно быть уверенным в точном составе и качестве. Это становится особенно актуальным на фоне наличия добавок на рынке с неопределенным содержанием активных веществ.

Виктория также подчеркнула, что необходимо обращать внимание на зарегистрированные препараты: медикаменты, прошедшие проверку качества, могут гарантировать свою эффективность и безопасность. Это особенно важно при покупке через интернет, передает "Москва FM".

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.





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