Мурашко рассказал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

За последние пять лет в России наблюдается значительное снижение количества повторных инфарктов миокарда на 35%, а число случаев смертности от этих повторных событий уменьшилось на впечатляющие 77%.

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Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, такие положительные результаты стали возможны, в том числе, благодаря программе, обеспечивающей граждан бесплатными лекарственными средствами.

Мурашко уточнил, что расширение списка доступных безвозмездных медикаментов за последние два года сыграло ключевую роль в снижении как частоты повторных инфарктов, так и смертности от них. Об этом сообщили РИА Новости.

Министр также подчеркнул, что в будущем приоритетом будет дальнейшее расширение программы бесплатного обеспечения лекарствами для пациентов, перенесших сосудистые катастрофы, а также охват новых групп людей, нуждающихся в такой поддержке.

Уточнения

Михаи́л Альбе́ртович Мура́шко (род. 9 января 1967, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, врач-гинеколог. Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года, (исполняющий обязанности 7—14 мая 2024).



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