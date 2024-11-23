Бойцы СВО вступились за Алексея и Янину Копайгородских

4:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Арест экс-мэра Сочи и его супруги вызвал возмущение среди их боевых товарищей.

Напомним, Алексей Копайгородский в мае этого года покинул пост мэра Сочи, приняв решение уйти добровольцем на СВО. За ним последовала его супруга Янина. Их маленькие дети остались под присмотром родственников. Свой дом они подарили Фонду "Мир детства" для организации отдыха и реабилитации детей с прифронтовых территорий.

Будучи кадровым военным, Копайгородский был назначен заместителем начальника штаба добровольческого корпуса "Князь Владимир", а за проявленное мужество уже в сентябре представлен к государственной награде "За отвагу". Используя наработанные связи, экс-мэр организовал поставки дронов, квадроциклов, спецтехники.

Янина принимала все тягости военной службы, словно позабыв, каково быть первой леди Сочи.

Все помнят, когда Владимир Путин справедливо назвал участников СВО — будущей элитой страны, которая должна возглавить регионы и руководящие государственные посты. Кто тогда, как не бывший мэр Сочи, мог по праву занять должность губернатора Краснодарского края или другого крупного региона или республики после завершения СВО? Если президенту нужна новая элита, то старая готова пойти на всё, чтобы удержать свои позиции.

Алексея Копайгородского арестовали в прифронтовой зоне по обвинению в присвоении участка земли, того самого, который по рыночной стоимости купила его супруга, чтобы подарить детскому фонду. Вменяемый ущерб — 3,5 млн. Через два месяца вызвали на допрос Янину, прямо с фронта. Мать пятерых детей отправили под арест. Говорили, что Янина может работать на вражескую разведку. При обыске забрали иконы, книги и даже ёлочную игрушку "Щелкунчик".

Не помогла и блестящая характеристика военного руководства. Копия имеется в распоряжении нашей редакции. Читаем:

"Специалист Копайгородская Я. Н. с 01.08.2024г. по 11.11.2024г. принимала участие в специальной военной операции, исполняла обязанности старшего офицера штаба бригады боевого управления имени Святого князя Владимира (далее — БрБУ "Кн. Владимир")…

В период пребывания в добровольческом формировании БрБУ "Кн. Владимир" выполняла возложенные на неё задачи, в том числе в условиях, сопряжённых с риском для жизни, проявляла стойкость характера. Вела работу штаба, исполняя свои функциональные обязанности, в части касающейся. Находясь в районах боевых действий, проявляла самоотверженность, оказывала пострадавшим бойцам первую доврачебную и последующую помощь в реабилитации. Неоднократно посещала лечебные заведения, беседовала с ранеными бойцами, помогала организовывать дополнительное обеспечение материальными средствами первой необходимости.

Дополнительно занималась оказанием непосредственной помощи многодетным семьям, направляла детей в оздоровительные комплексы г. Сочи, Москва и Санкт-Петербурга. Организовывала благотворительные экскурсии семьям детей с ограниченными возможностями…

За три месяца службы на нужды СВО Копайгородской Я. Н. была осуществлена большая гуманитарная помощь… Неоднократно в её адрес направлялись слова благодарности от бойцов и от местного населения за личный вклад и поддержку, необходимые для скорейшего приближения к Победе! Физически развита хорошо, программу боевой подготовки на полигонах освоила в полном объёме. Требовательна к себе и подчинённым, в коллективе пользуется уважением, способна показать личный пример добросовестного отношения к делу".

Печать министерства обороны, подпись врио командира Боевой бригады.

Как только на Янину надели наручники, командование расторгло контракт с Копайгородской задним числом, 11 ноября, что совпало с датой подписания столь блестящей характеристики. Теперь муж и жена, ветераны СВО, многодетные родители, ждут своей судьбы: один на нарах, другая под домашним арестом.

Столь вопиющей несправедливостью возмутились сослуживцы Копайгородских, которые, используя драгоценный отпуск, приехали прямо с фронта в Москву поддержать Алексея и Янину. Семья опального мэра теперь уповает на президента и министра обороны, которые уж точно СВОих не бросят.