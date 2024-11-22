Арестантов и заключённых в России переоденут: во что именно

Обновить гардероб для заключённых и арестантов хотят в России.

Фото: commons.wikimedia.org by This file is lacking author information, CC0 Тюрьма

Мужчины в СИЗО и колониях согласно проекту Минюста смогут носить трикотажные зимние шапки, футболки и шарфы. Но в тюрьмах шарфы не разрешат, чтобы не возникло мысли напасть на сокамерников.

Женщины смогут одевать легинсы, пижамы и халаты.

Ограничения полностью не будут отменены. Головные уборы можно носить только черного цвета, а футболки — бежевые для женщин и черные для мужчин.

Халаты же разрешат только в бежевых или красно-бордовых оттенках и в клетку. А пижамы, рубашки и брюки в гардеробе будут светло-серого цвета.

Кстати, соответствующий проект Минюста опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточнения

Министерство юстиции — орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.



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