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Телефонные мошенники-молчуны вас не обманут, если вы будете знать это

1:06
Общество

Телефонные мошенники все больше изощряются, чтобы придумать схему обмана. Иногда они задают дурацкие вопросы, а иногда просто молчат. Депутат Госдумы Никита Чаплин, рассказал, в чем заключается "тихая схема обмана".

Мошенники работают за ноутбуком
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, PDM
Мошенники работают за ноутбуком

Оказывается, мошенники могут просто записывать стандартные фразы, чтобы зафиксировать и использовать голос собеседника. Они считают, что современные технологии и нейронные сети "умеют" синтезировать голос и использовать его для авторизации в банковских приложениях и других финансовых схемах.

Поэтому даже коротких стандартных фраз "вас не слышно", "Алло", "слушаю", для этого вполне достаточно.

Чтобы защититься, ни в коем случае нельзя произносить слов "согласен", "подтверждаю".

А лучше и вовсе не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не пытаться докричаться до абонента, если он молчит.

Избежать мошенников помогут и приложения, блокирующие подозрительные звонки, их важно вовремя обновлять, сообщает "Царьград".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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