Телефонные мошенники-молчуны вас не обманут, если вы будете знать это

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Телефонные мошенники все больше изощряются, чтобы придумать схему обмана. Иногда они задают дурацкие вопросы, а иногда просто молчат. Депутат Госдумы Никита Чаплин, рассказал, в чем заключается "тихая схема обмана".

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, PDM Мошенники работают за ноутбуком

Оказывается, мошенники могут просто записывать стандартные фразы, чтобы зафиксировать и использовать голос собеседника. Они считают, что современные технологии и нейронные сети "умеют" синтезировать голос и использовать его для авторизации в банковских приложениях и других финансовых схемах.

Поэтому даже коротких стандартных фраз "вас не слышно", "Алло", "слушаю", для этого вполне достаточно.

Чтобы защититься, ни в коем случае нельзя произносить слов "согласен", "подтверждаю".

А лучше и вовсе не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не пытаться докричаться до абонента, если он молчит.

Избежать мошенников помогут и приложения, блокирующие подозрительные звонки, их важно вовремя обновлять, сообщает "Царьград".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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