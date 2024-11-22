В вузе Татарстана открыли комнату матери и ребёнка

В Казанском энергетическом университете открыли первую комнату матери и ребёнка, в оборудованных игровых зонах, созданных на базе "Точки кипения", за детьми будут присматривать специально обученные для этих целей люди.
Первый замминистра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина рассказала, что в первой комнате установили пеленальный столик для грудничков, игровая зона для младшеклассников будет находиться в другой комнате.
Галиева-Мустафина отметила, что в России подобных площадок будет несколько. Сейчас обучаются 30 волонтеров.
Также 23 ноября состоится финал II Республиканского семейного интеллектуального фестиваля "Энергия семьи". По итогу проведенных конкурсов в финал попали пять семей из разных городов Татарстана. Награждение победителей пройдет 25 января.
Татарста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.