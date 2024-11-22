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В вузе Татарстана открыли комнату матери и ребёнка

0:56
Общество

В Казанском энергетическом университете открыли первую комнату матери и ребёнка, в оборудованных игровых зонах, созданных на базе "Точки кипения", за детьми будут присматривать специально обученные для этих целей люди.

Ребёнок
Фото: flickr.com by Intel Free Press, CC BY-SA 2.0
Ребёнок

Первый замминистра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина рассказала, что в первой комнате установили пеленальный столик для грудничков, игровая зона для младшеклассников будет находиться в другой комнате.

Галиева-Мустафина отметила, что в России подобных площадок будет несколько. Сейчас обучаются 30 волонтеров.

Также 23 ноября состоится финал II Республиканского семейного интеллектуального фестиваля "Энергия семьи". По итогу проведенных конкурсов в финал попали пять семей из разных городов Татарстана. Награждение победителей пройдет 25 января.

Уточнения

Татарста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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