В вузе Татарстана открыли комнату матери и ребёнка

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В Казанском энергетическом университете открыли первую комнату матери и ребёнка, в оборудованных игровых зонах, созданных на базе "Точки кипения", за детьми будут присматривать специально обученные для этих целей люди.

Фото: flickr.com by Intel Free Press, CC BY-SA 2.0 Ребёнок

Первый замминистра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина рассказала, что в первой комнате установили пеленальный столик для грудничков, игровая зона для младшеклассников будет находиться в другой комнате.

Галиева-Мустафина отметила, что в России подобных площадок будет несколько. Сейчас обучаются 30 волонтеров.

Также 23 ноября состоится финал II Республиканского семейного интеллектуального фестиваля "Энергия семьи". По итогу проведенных конкурсов в финал попали пять семей из разных городов Татарстана. Награждение победителей пройдет 25 января.

Уточнения

Татарста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



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