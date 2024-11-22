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Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию

1:06
Общество

Получить направление на реабилитацию может любой гражданин России, который обладает полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) и имеет соответствующие медицинские показания, сообщила РИА Новости член Госдумы по вопросам охраны здоровья Тамара Фролова.

Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM
Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Она подчеркнула, что медицинскую помощь в сфере реабилитации можно получить в различных учреждениях, начиная от поликлиник по месту жительства и заканчивая федеральными реабилитационными центрами. Выбор учреждения зависит от состояния здоровья пациента, его диагноза и рекомендаций лечащего врача, включая нейрореабилитацию, кардиореабилитацию или реабилитацию после травм опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, депутат отметила, что в течение ближайших трех лет планируется увеличить средние нормы объема медицинской помощи в рамках реабилитационных мероприятий как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, учитывая различные этапы процесса медицинской реабилитации, передает РИА Новости. 

Уточнения

ОМС — аббревиатура, может означать: Обязательное медицинское страхование
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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