Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Получить направление на реабилитацию может любой гражданин России, который обладает полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) и имеет соответствующие медицинские показания, сообщила РИА Новости член Госдумы по вопросам охраны здоровья Тамара Фролова.

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Она подчеркнула, что медицинскую помощь в сфере реабилитации можно получить в различных учреждениях, начиная от поликлиник по месту жительства и заканчивая федеральными реабилитационными центрами. Выбор учреждения зависит от состояния здоровья пациента, его диагноза и рекомендаций лечащего врача, включая нейрореабилитацию, кардиореабилитацию или реабилитацию после травм опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, депутат отметила, что в течение ближайших трех лет планируется увеличить средние нормы объема медицинской помощи в рамках реабилитационных мероприятий как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, учитывая различные этапы процесса медицинской реабилитации, передает РИА Новости.

Уточнения

ОМС — аббревиатура, может означать: Обязательное медицинское страхование





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