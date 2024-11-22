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Кабмин поддержал исключение периода службы из срока действия результатов ЕГЭ

0:55
Общество

Российское правительство одобрило предложение о том, чтобы периоды участия добровольцев и контрактников в специальной военной операции (СВО) не учитывались в сроках действия сертификата ЕГЭ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на инициаторов законопроекта.

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Так, гражданам, которые подписывают контракт на военную службу или берут на себя обязательства перед организацией, участвующей в выполнении задач, поставленных перед Вооружёнными силами России или войсками национальной гвардии, следует продлить срок действия результатов ЕГЭ на время их службы в специальной военной операции, говорится в сопровождающих документах законопроекта.

Фракция ЛДПР в Государственной думе, разработавшая законопроект, подчеркивает, что изменения коснутся статьи 70 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

 

Уточнения

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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