В Госдуме предложили установить критерии для компаний, обслуживающих лифты

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил, что в Госдуме будет представлен законопроект, предполагающий предоставление правительству России возможности устанавливать определённые критерии для компаний, занимающихся обслуживанием лифтового оборудования.

Фото: wikimedia.org by Evst1972, CC BY-SA 4.0 Современный лифт

По мнению авторов этого предложения, данная инициатива позволит снизить количество несчастных случаев. Техническое обслуживание лифтов, шахт лифтов и вспомогательных помещений в многоквартирных домах, осуществляемое профессиональными лифтовыми организациями, должно соответствовать требованиям технических регламентов и правилам по содержанию совместной собственности, которые утверждены правительством Российской Федерации. Об этом сказано в представленном документе.

В пояснительной записке указываются данные о том, что за последние пять лет в России произошли более 330 инцидентов, связанных с нецелевым использованием и ненадлежащим обслуживанием лифтов. Эти события произошли из-за работы организаций и индивидуумов, не имеющих необходимого оборудования и инструмента для выполнения своих обязанностей, передает РИА Новости.

Уточнения

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