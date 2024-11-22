В Госдуме предложили установить критерии для компаний, обслуживающих лифты

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил, что в Госдуме будет представлен законопроект, предполагающий предоставление правительству России возможности устанавливать определённые критерии для компаний, занимающихся обслуживанием лифтового оборудования.
По мнению авторов этого предложения, данная инициатива позволит снизить количество несчастных случаев. Техническое обслуживание лифтов, шахт лифтов и вспомогательных помещений в многоквартирных домах, осуществляемое профессиональными лифтовыми организациями, должно соответствовать требованиям технических регламентов и правилам по содержанию совместной собственности, которые утверждены правительством Российской Федерации. Об этом сказано в представленном документе.
В пояснительной записке указываются данные о том, что за последние пять лет в России произошли более 330 инцидентов, связанных с нецелевым использованием и ненадлежащим обслуживанием лифтов. Эти события произошли из-за работы организаций и индивидуумов, не имеющих необходимого оборудования и инструмента для выполнения своих обязанностей, передает РИА Новости.
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