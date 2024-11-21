Оружие можно хранить легально, если вы сделали это

В Росгвардии уточнили порядок оформления россиянами лицензии на право владения стрелковым оружием. Об этом NewsInfo.Ru рассказал член правления Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, подполковник Алексей Ганькин.
Для того, чтобы получить лицензию, нужно пройти специальную подготовку.
"Сейчас серьёзно ужесточен контроль за приобретением.Проверки, подготовка, переподготовка и требования, поэтому здесь все сложно", — отметил он.
По словам офицера, даже если ранее разрешение на оружие было получено, но срок истёк, то его использование будет нелегальным.
Ранее в Госдуме предложили установить запрет на выдачу разрешений для приобретения оружия гражданам страны в случае непредоставления ими сведений о воинском учете.
Безопасность оружия означает применение безопасных методов и процедур связанных с использованием, транспортировкой и хранением оружия.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.