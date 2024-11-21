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Оружие можно хранить легально, если вы сделали это

0:53
Общество

В Росгвардии уточнили порядок оформления россиянами лицензии на право владения стрелковым оружием. Об этом NewsInfo.Ru рассказал член правления Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, подполковник Алексей Ганькин.

Оружие можно хранить легально, если вы сделали это
Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense, PDM

Для того, чтобы получить лицензию, нужно пройти специальную подготовку.

"Сейчас серьёзно ужесточен контроль за приобретением.Проверки, подготовка, переподготовка и требования, поэтому здесь все сложно", — отметил он.

По словам офицера, даже если ранее разрешение на оружие было получено, но срок истёк, то его использование будет нелегальным.

Ранее в Госдуме предложили установить запрет на выдачу разрешений для приобретения оружия гражданам страны в случае непредоставления ими сведений о воинском учете.

Уточнения

Безопасность оружия означает применение безопасных методов и процедур связанных с использованием, транспортировкой и хранением оружия. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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