Оружие можно хранить легально, если вы сделали это

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Росгвардии уточнили порядок оформления россиянами лицензии на право владения стрелковым оружием. Об этом NewsInfo.Ru рассказал член правления Всероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, подполковник Алексей Ганькин.

Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense, PDM

Для того, чтобы получить лицензию, нужно пройти специальную подготовку.

"Сейчас серьёзно ужесточен контроль за приобретением.Проверки, подготовка, переподготовка и требования, поэтому здесь все сложно", — отметил он.

По словам офицера, даже если ранее разрешение на оружие было получено, но срок истёк, то его использование будет нелегальным.

Ранее в Госдуме предложили установить запрет на выдачу разрешений для приобретения оружия гражданам страны в случае непредоставления ими сведений о воинском учете.

Уточнения

Безопасность оружия означает применение безопасных методов и процедур связанных с использованием, транспортировкой и хранением оружия.



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