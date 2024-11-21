Россияне перешли с успокоительных на антидепрессанты

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

С января по сентябрь текущего года российские аптечные сети реализовали 17,7 миллиона упаковок биологически активных добавок, предназначенных для борьбы со стрессом. Это является минимальным показателем за последние пять лет.

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В то же время, в денежном выражении объем продаж увеличился на 23% и составил 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на отчет компании DSM Group.

Генеральный директор аналитической компании Сергей Шуляк выделил, что основным фактором данной тенденции стал переход потребителей к более серьезным препаратам, таким как антидепрессанты, которые требуют рецепта врача. Спрос на них заметно возрос: за указанный период россияне приобрели 13 миллионов упаковок таких медикаментов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным DSM, в 2022 и 2023 годах за первые девять месяцев было продано по 18,9 миллиона упаковок успокаивающих БАДов, в то время как в 2021 году этот показатель значительно отличался.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.





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