Авито: москвичи без опыта могут больше всего получать, работая арматурщиками

Эксперты "Авито" рассказали, какая профессия принесет большой доход москвичам без опыта работы.
Для хорошего заработка им нужно устроиться арматурщиками. Средняя предлагаемая зарплата для них в октябре составила 129 421 рубль, число вакансий за год выросло на 53 процента, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Авито" подготовило рейтинг вакансий в Москве, где не требуется опыт работы. За год на 223 процента увеличилось число предложений для каменщиков. А начинающим стекольщикам в московские в среднем готовы платить 98 524 рубля.
Еще, не имея опыта, можно стать штамповщиком (+120 процентов ваканский за год) и получать около 114 586 рублей.
Директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов отметил, что предприниматели стали чаще присматриваться к молодым кандидатам, студентам и соискателям без опыта из-за большого спроса на кадры.
Прораб (сокращение от «производитель работ») — должность руководителя среднего звена на стройке.
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