Авито: москвичи без опыта могут больше всего получать, работая арматурщиками

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты "Авито" рассказали, какая профессия принесет большой доход москвичам без опыта работы.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM

Для хорошего заработка им нужно устроиться арматурщиками. Средняя предлагаемая зарплата для них в октябре составила 129 421 рубль, число вакансий за год выросло на 53 процента, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Авито" подготовило рейтинг вакансий в Москве, где не требуется опыт работы. За год на 223 процента увеличилось число предложений для каменщиков. А начинающим стекольщикам в московские в среднем готовы платить 98 524 рубля.

Еще, не имея опыта, можно стать штамповщиком (+120 процентов ваканский за год) и получать около 114 586 рублей.

Директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов отметил, что предприниматели стали чаще присматриваться к молодым кандидатам, студентам и соискателям без опыта из-за большого спроса на кадры.

Уточнения

Прораб (сокращение от «производитель работ») — должность руководителя среднего звена на стройке.



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